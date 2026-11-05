Fin de una era: Cristiano Ronaldo anunció su retiro de la Selección de Portugal

Cristiano Ronaldo se retiró de la selección de Portugal, este jueves, tras 23 años. El anuncio de uno de los mejores jugadores de la historia se dio a través de una carta: “Ha llegado el día de devolver la camiseta número siete de la selección de todos nosotros. Nunca la sentí como exclusivamente mía, pero durante 23 años tuve el privilegio y la responsabilidad de vestirla, de defenderla y de llevarla conmigo por todo el mundo”.

En este sentido, reconoció que "hoy ha llegado el momento de entregarla al futuro. No es una decisión fácil, porque no se toma solo con la cabeza, sino también con el corazón", y añadió: "Cuando miro atrás, no vero solo partidos, goles, récords o trofeos. Veo personas. Veo a gente de otros países que, durante 90 minutos, sintieron a Portugal un poco más cerca, y veo a millones de portugueses que formaron parte de mi vida".

"El fútbol es mucho más que un juego. A lo largo de toda mi trayectoria en la selección, busqué superar mis límites. Quise ganar, quise ser el mejor, quise hacer historia, Siempre fui exigente conmigo mismo", continuó Cristiano Ronaldo.

Por último, subrayó que "di todo lo que tenía por esta camiseta. Hubo tardes y noches perfectas, victorias que nunca olvidaré y derrotas que todavía hoy me cuestan recordar".

Cristiano Ronaldo debutó con la selección de Portugal el 20 de agosto del 2003, con apenas 18 años, en una victoria 1-0 frente a Kazajistán. Durante su paso por la selección lusa, el "Bicho" fue clave en las conquistas de la histórica Eurocopa 2016, además de las Nations Leagues 2019 y 2025. En lo que respecta a los Mundiales, su mejor participación se dio en Alemania 2006, donde alcanzó las semifinales.

La marca más destacada de CR7 con Portugal se dio gracias a sus 146 goles, que le permitieron no solo ser el máximo artillero de su país, sino también el máximo anotador en la historia a nivel selecciones. En la segunda posición está el astro argentino Lionel Messi con 126, mientras que el podio lo cierra el iraní Ali Daei con 109. El top 5 lo completan el indio Sunil Chhetri y el belga Romelu Lukaku, con 95 y 94 respectivamente.

El "Comandante" también es el máximo asistidor de su selección, con 45, mientras que es el único jugador en la historia en participar y marcar goles en seis Mundiales diferentes (11 en total).

En lo que respecta a la Eurocopa, Cristiano Ronaldo también es el máximo anotador en la historia de la competición gracias a sus 14 tantos. Como si esto fuera poco, el delantero portugués es el máximo goleador histórico de las Eliminatorias para la Eurocopa con 55 anotaciones y de las Eliminatorias para el Mundial, con 41.

Cristiano Ronaldo fue clave en los tres títulos que consiguió la selección, que fueron la Eurocopa 2016 y las Nations League de 2019 y 2025

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