El arquero del Andorra FC, Jesús Owono, se pronunció públicamente para manifestar su profundo pesar por la muerte de Jesús de Miguel, delantero del CD Tenerife, luego de un fuerte choque que sufrieron ambos jugadores durante un partido disputado el pasado lunes.

En un comunicado difundido por su club, Owono describió estos momentos como los días más difíciles de su vida y reconoció la gran dificultad para asimilar lo ocurrido. El arquero envió sus condolencias a los allegados de su compañero: “Siento un dolor enorme por la pérdida de Jesús. Pienso en él, su familia y en todas las personas que lo querían”, expresó.

Respecto a las posibles medidas o consecuencias que puedan derivarse del incidente, Owono afirmó que afrontará cualquier proceso con total respeto, destacando que su principal foco está en el recuerdo y homenaje a Jesús de Miguel, y en el duelo que atraviesa el mundo del fútbol. “Descansa en paz, Jesús”, concluyó el portero.

Por su parte, la directiva del FC Andorra respaldó las palabras de Owono y solicitó a los medios de comunicación y a la afición mantener la máxima sensibilidad ante esta tragedia que enluta al deporte. La institución reiteró el impacto emocional que ha ocasionado la pérdida y pidió prudencia y respeto durante este difícil momento.