Renunció el presidente de Paraguay

El presidente de Paraguay, Santiago Peña, anunció que presentará su renuncia al cargo a través de un mensaje dirigido a la ciudadanía que publicó este jueves en su cuenta oficial de X. En un video de poco más de dos minutos, explicó que tomó la decisión para preservar la estabilidad institucional, la paz social y el bienestar de los paraguayos.

"He tomado la decisión de presentar mi renuncia a la Presidencia de la República", expresó al comienzo del anuncio.

El mandatario sostuvo que su determinación responde a la necesidad de priorizar al país por encima de cualquier cargo personal. También pidió disculpas a la población si en algún momento sintió que había fallado a la confianza depositada en su gestión.

La crisis financiera que precipitó la situación

La decisión se conoce en medio de una fuerte crisis política y financiera en Paraguay, desatada por la intervención de Ueno Bank, una entidad que dejó a millones de clientes sin acceso a sus depósitos.

El escándalo derivó en la renuncia del titular del Banco Central, Carlos Carvallo, y en el avance de un pedido de juicio político contra Peña en el Congreso.

En su mensaje, el presidente también hizo especial hincapié en la situación de los ahorristas y reclamó que se garantice la devolución de los fondos depositados. "Mi mayor deseo es que se garantice la evolución de esos recursos, que el Fondo de Garantía de Depósitos cumpla su finalidad", manifestó.

Un mensaje de despedida

Hacia el final del video, Peña llamó a respetar las instituciones democráticas y aseguró que Paraguay podrá superar el momento de incertidumbre.

"Ningún cargo es más importante que la estabilidad de la República. Ninguna persona está por encima del Paraguay", concluyó.