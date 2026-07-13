Kueider, antes de ser condenado: "No corresponde pedir disculpas por un delito que uno no cometió"

Antes de que el Tribunal Especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción de Asunción dicte sentencia, el ex senador Edgardo Kueider hizo uso de sus últimas palabras y volvió a rechazar la acusación en su contra por el intento de ingresar más de 200 mil dólares sin declarar a Paraguay. “Pedir disculpas por un delito que uno no cometió no corresponde”, afirmó.

Durante su exposición, Kueider comenzó agradeciendo al Tribunal por “haber permitido un juicio justo” y destacó la manera en que lo trataron en el país vecino. “Felicitar a todas las autoridades, llámese Policía Nacional y Policía Especializada en Delitos Económicos en Ciudad del Este, por el trato profesional y respetuoso que nos han dado este tiempo”, expresó.

Luego insistió en que el caso no configura un delito de contrabando y sostuvo que "Iara Guinsel -su secretaria- termina siendo un daño colateral de una feroz persecución política que se hizo" contra él.

Asimismo, el ex legislador defendió a Guinsel y cuestionó que se la presente como su secretaria. “Nunca fue funcionaria pública. Trabajó cuatro meses en el Senado de la Nación, entre febrero y mayo de 2024. Luego no tuvo participación en ninguna función pública”, remarcó.

La fiscalía había pedido dos años y dos meses para Kueider y su secretaria.

En otro tramo de su intervención, explicó por qué decidió no declarar durante el juicio y respondió a uno de los cuestionamientos que, según dijo, le hizo la Fiscalía. “Es un derecho universal abstenerse a declarar. Me desvivía de las ganas de declarar, sinceramente, pero mis asesores me recomendaron que no lo haga. La verdad que pedir disculpas por un delito que uno no cometió no corresponde”, sostuvo.

En otro punto, el entrerriano volvió a cargar contra la Justicia argentina y contrastó su situación con el proceso judicial que enfrentó en Paraguay. “Respeto muchísimo al pueblo y a las instituciones paraguayas. El accionar de la Justicia paraguaya es envidiable. Yo conozco lo que pasa en la Argentina y estoy viviendo en carne propia cosas horribles de la Justicia argentina”, afirmó.

Por último, pidió ser absuelto para “limpiar” su "nombre y honor", que consideró que "ha sido mancillado por acusaciones falsas en la Argentina y por una medida y una acusación totalmente fuera de lo que corresponde”.