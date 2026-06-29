Se festeja el doble: decretaron Feriado Nacional en Paraguay

Los paraguayos festejan en la calle del país y lo podrán estirar porque el martes es feriado.

Tras el emocionante triunfo de Paraguay contra Alemania en la ronda eliminatoria del Mundial 2026, el presidente Santiago Peña anunció que este martes será feriado nacional para celebrar el logro.

El mandatario expresó su entusiasmo a través de un mensaje en su cuenta oficial de X, donde escribió: “¡Paraguay nunca se rinde! ¡Feriado carajo!”. Esta publicación se viralizó rápidamente, alcanzando más de 200 mil visualizaciones en minutos y generando una ola de felicitaciones y alegría entre los seguidores.

Desde la Presidencia de la República ya se había contemplado la posibilidad de decretar un feriado si el equipo nacional conseguía una victoria destacada en el torneo mundialista. Guillermo Grance, vocero de la Dirección General de Información Presidencial, explicó que el presidente Peña evaluaría la situación tras el partido. “El Presidente mencionó que iba a analizar. No diría alta (la probabilidad), pero sí existe esa posibilidad, por lo que dijo el Presidente”, indicó.

La histórica victoria de Paraguay se definió en una tanda de penales que mantuvo en vilo a toda la nación, marcando un momento memorable en la participación del país en la Copa del Mundo.

Se espera que el gobierno paraguayo oficialice la medida mediante la publicación del decreto que establecerá el feriado nacional, permitiendo que la población celebre esta hazaña deportiva.