"Hicimos lo que teníamos que hacer": el decano de la facultad de Medicina le salvó la vida a una mujer en un avión
El especialista viajaba a Roma junto al periodista y médico que iba a cubrir la gira del papa León XIV.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El decano de la facultad de Medicina de Mar del Plata, Adrián Alasino, fue noticia este jueves luego de haberle salvado la vida a una pasajera del avión en el que viajaba, junto con el periodista y también médico, Nelson Castro.
Fue este último quien dio a conocer a través de la señal de TN lo ocurrido durante el vuelo que lo trasladaba a Roma para seguir la gira del papa León XIV: "La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro".
La pasajera tenía un cuadro crítico de salud y registraba una presión arterial de apenas 60/30, por lo que pusieron en práctica sus conocimientos médicos y lograron estabilizarla hasta que pudiera recibir atención.
Desde Roma, Castro habló en vivo con Telenoche y se refirió a lo sucedido: “Hice lo que tenía que hacer”. También agradeció a los médicos que colaboraron durante la emergencia.
La noticia no pasó desapercibida para la ciudad, ya que la participación del referente universitario local fue celebrada: “Le agradezco al decano de la Facultad de Medicina de Mar del Plata y a otra médica tucumana que se acercaron a colaborar, y lo fundamental es que la paciente está bien”.
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