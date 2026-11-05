"Hicimos lo que teníamos que hacer": el decano de la facultad de Medicina le salvó la vida a una mujer en un avión

El decano de la facultad de Medicina de Mar del Plata, Adrián Alasino, fue noticia este jueves luego de haberle salvado la vida a una pasajera del avión en el que viajaba, junto con el periodista y también médico, Nelson Castro.

Fue este último quien dio a conocer a través de la señal de TN lo ocurrido durante el vuelo que lo trasladaba a Roma para seguir la gira del papa León XIV: "La señora tuvo un bloqueo cardíaco severo. De haber pasado sobre el Atlántico, tendría que haberle indicado al comandante regresar a Río. La paciente estuvo al borde del paro".

La pasajera tenía un cuadro crítico de salud y registraba una presión arterial de apenas 60/30, por lo que pusieron en práctica sus conocimientos médicos y lograron estabilizarla hasta que pudiera recibir atención.

Desde Roma, Castro habló en vivo con Telenoche y se refirió a lo sucedido: “Hice lo que tenía que hacer”. También agradeció a los médicos que colaboraron durante la emergencia.

La noticia no pasó desapercibida para la ciudad, ya que la participación del referente universitario local fue celebrada: “Le agradezco al decano de la Facultad de Medicina de Mar del Plata y a otra médica tucumana que se acercaron a colaborar, y lo fundamental es que la paciente está bien”.