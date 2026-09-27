De Shanghái a Mar del Plata: proyectan un hospital universitario del futuro con tecnología de alta complejidad

El decano de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata (UNMDP), Adrián Alasino, integró la Delegación Argentina que visitó hospitales, universidades y empresas vinculadas con la innovación y la tecnología médica en la ciudad de Shanghái, China.

La misión se desarrolló en el marco del Programa de Innovación en Salud, organizado por la Universidad Nacional Arturo Jauretche (UNAJ), de Argentina, y la Universidad de Comercio Internacional y Economía (UIBE), de China. El intercambio permitió conocer experiencias vinculadas con la organización del sistema sanitario, la investigación universitaria y la incorporación de nuevas tecnologías a la atención médica.

Uno de los puntos centrales de la visita fue el Sixth People's Hospital de Shanghái, uno de los principales hospitales públicos de la ciudad y una institución de referencia en traumatología y atención de accidentes y patologías traumatológicas. Con más de 3.000 camas, el establecimiento dispone de 32 quirófanos que funcionan en simultáneo y realiza un promedio de entre 300 y 350 cirugías por día.

Durante el recorrido, los integrantes de la Delegación Argentina pudieron conocer 15 quirófanos distribuidos en dos pisos del hospital, además de las áreas destinadas a la recuperación postquirúrgica, ubicadas en las inmediaciones del sector quirúrgico.

La organización del área contempla también espacios de descanso y un restaurante dentro de la zona esterilizada, destinado a médicos y trabajadores que desarrollan jornadas laborales de entre 12 y 14 horas, bajo estrictas normas de esterilización.

Uno de los aspectos que más llamó la atención durante la visita fue la incorporación de inteligencia artificial y robótica en distintos procesos. Estas tecnologías no se limitan al ámbito estrictamente quirúrgico, sino que también son utilizadas para tareas como el traslado de mercadería y el acompañamiento de pacientes durante la recuperación posterior a las intervenciones.

La agenda de la delegación también incluyó una visita a Microsoft Scientific Corporation, donde sus integrantes recorrieron las instalaciones, participaron de una reunión y un conversatorio sobre equipamiento médico y conocieron el centro de entrenamiento para cirugías.

Entre las tecnologías presentadas se destacó Toumai Telesurgery, un sistema de cirugía robótica presentado como una plataforma destinada a realizar procedimientos de telecirugía. Durante la visita, Adrián Alasino tuvo la oportunidad de realizar un test drive del equipo y experimentar directamente con esta tecnología.

La experiencia permitió conocer de primera mano el desarrollo de herramientas que buscan ampliar las posibilidades de la cirugía mediante sistemas robóticos y de conectividad avanzada.

Una mirada hacia el futuro de la Facultad de Medicina

La visita del decano de la Facultad de Medicina de la UNMDP a China forma parte de la planificación estratégica de la institución para los próximos diez años, orientada a fortalecer la innovación, la cooperación internacional y las oportunidades de formación e investigación para estudiantes y profesionales.

En ese marco, la Facultad proyecta, en articulación con los niveles nacional, provincial y municipal, el desarrollo de un hospital universitario de alta complejidad.

El conocimiento de experiencias como las observadas en Shanghái constituye una oportunidad para analizar modelos de organización hospitalaria, incorporación tecnológica y formación de profesionales en contextos de alta complejidad.

El intercambio con instituciones chinas permitió, además, explorar nuevas posibilidades de cooperación con organismos e instituciones argentinas en áreas vinculadas con la educación médica, la investigación, la innovación y el desarrollo de tecnología aplicada a la salud.

Para la Facultad de Medicina de la UNMDP, la experiencia representa así una instancia de vinculación internacional que aporta elementos para pensar los desafíos de la medicina del futuro y la formación de los profesionales que deberán desenvolverse en sistemas de salud cada vez más atravesados por la tecnología.