Llega el H7 DAY: Manejá la nueva 4x4 de GWM este Sábado en Car One

¿Querés sentir la potencia, el confort y la tecnología de última generación? Car One te invita a vivir una experiencia exclusiva en el H7 DAY, una jornada pensada para que manejes y conozcas a fondo la nueva GWM HAVAL H7 y todos los modelos de la marca.

Motor de 228 CV y 380 Nm de torque, asociado a una transmisión automática de doble embrague de 9 velocidades y un sistema de tracción integral inteligente 4WD, que incorpora bloqueo electrónico del diferencial trasero y distintos modos de conducción para adaptarse a diferentes terrenos.

En materia de tecnología, se destaca su pantalla multimedia de 15,6 pulgadas con Coffee IA, conectividad inalámbrica con Apple CarPlay y Android Auto, tablero digital y Head-Up Display.

Además, ofrece un completo paquete de seguridad con seis airbags y ADAS de serie, que incluye frenado autónomo de emergencia, control de crucero adaptativo, asistente de mantenimiento de carril y detector de punto ciego.

¿Dónde y cuándo?

En el concesionario Car One (Av. Juan B. Justo esq. Uruguay) este sábado 7 de Noviembre, a partir de las 10:00 hasta las 16:00.

¿Qué te espera en el H7 DAY? Durante el evento vas a poder realizar un test drive gratuito para sentir la potencia, el diseño y el equipamiento tecnológico de la HAVAL H7 en primera persona. Además, vas a disfrutar de un desayuno libre para arrancar la mañana, recibirás asesoramiento personalizado y accederás a beneficios y descuentos exclusivos vigentes únicamente durante la jornada.

Entrada 100% libre y gratuita. Solo necesitás presentarte con tu licencia de conducir vigente para realizar la prueba de manejo.

¡Cupos limitados! Asegurá tu lugar e inscribite enviando un mensaje al 223 339 2211. ¡No te lo pierdas!