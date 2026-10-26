El nuevo Soueast S06 ya está en Car One: diseño, tecnología y confort
El SUV de la marca desembarca en el mercado local con una motorización PHEV de 265 CV, un equipamiento tecnológico de nivel superior y beneficios exclusivos de posventa que marcan un nuevo estándar en el segmento.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El mercado automotor suma un nuevo hito tecnológico. Car One anunció la llegada del Soueast S06 a la ciudad, un SUV de diseño vanguardista y silueta tipo coupé que promete revolucionar el segmento de vehículos híbridos.
Con una combinación perfecta entre eficiencia, confort de alta gama y dinamismo, el modelo ya se encuentra disponible para conocer y probar en Car One, concesionario oficial de la marca, en todas sus sucursales: Paseo Aldrey, Av. Juan B. Justo 5284 y Av. Independencia 2561.
El nuevo Soueast S06 destaca por su propulsión híbrida enchufable (PHEV) de 265 CV y 310 Nm de torque, combinando un motor 1.5 L Turbo con uno eléctrico para lograr una autonomía superior a los 1.300 km (hasta 120 km en modo 100% eléctrico).
En el habitáculo ofrece una experiencia digital de alto nivel con pantalla táctil de 15,6”, instrumental digital de 9,2”, cargador inalámbrico de 50 W y un equipo de audio premium.
El confort y la protección completan una propuesta de vanguardia gracias a sus asientos de cuero ecológico con regulación eléctrica, calefacción y ventilación. En seguridad, integra 6 airbags, cámara de 540 grados con chasis transparente y un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de punto ciego.
Para respaldar este lanzamiento, la marca acompaña el modelo con una garantía general de 7 años o 150.000 km y 8 años o 150.000 km para la batería de alta tensión.
Para conocer este nuevo Soueast S06, es posible acercarse a Car One o comunicarse al 223 339 2211 y concretar una entrevista.
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