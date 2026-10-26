El nuevo Soueast S06 ya está en Car One: diseño, tecnología y confort

El modelo ya se encuentra disponible para conocer y probar en Car One, concesionario oficial de la marca.

El mercado automotor suma un nuevo hito tecnológico. Car One anunció la llegada del Soueast S06 a la ciudad, un SUV de diseño vanguardista y silueta tipo coupé que promete revolucionar el segmento de vehículos híbridos.

Con una combinación perfecta entre eficiencia, confort de alta gama y dinamismo, el modelo ya se encuentra disponible para conocer y probar en Car One, concesionario oficial de la marca, en todas sus sucursales: Paseo Aldrey, Av. Juan B. Justo 5284 y Av. Independencia 2561.

El nuevo Soueast S06 destaca por su propulsión híbrida enchufable (PHEV) de 265 CV y 310 Nm de torque, combinando un motor 1.5 L Turbo con uno eléctrico para lograr una autonomía superior a los 1.300 km (hasta 120 km en modo 100% eléctrico).

En el habitáculo ofrece una experiencia digital de alto nivel con pantalla táctil de 15,6”, instrumental digital de 9,2”, cargador inalámbrico de 50 W y un equipo de audio premium.

El confort y la protección completan una propuesta de vanguardia gracias a sus asientos de cuero ecológico con regulación eléctrica, calefacción y ventilación. En seguridad, integra 6 airbags, cámara de 540 grados con chasis transparente y un paquete completo de asistencias avanzadas a la conducción (ADAS) que incluye frenado autónomo de emergencia, control crucero adaptativo y alerta de punto ciego.

Para respaldar este lanzamiento, la marca acompaña el modelo con una garantía general de 7 años o 150.000 km y 8 años o 150.000 km para la batería de alta tensión.

Para conocer este nuevo Soueast S06, es posible acercarse a Car One o comunicarse al 223 339 2211 y concretar una entrevista.