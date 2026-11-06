Bolas de fuego en el cielo: el fenómeno espacial que iluminará la madrugada en Mar del Plata

Las Táuridas del Norte protagonizarán un espectáculo particular en el cielo de Mar del Plata durante las próximas noches. La lluvia de meteoros alcanzará su punto de mayor actividad entre el miércoles 11 y el jueves 12 de noviembre, con la posibilidad de que aparezcan algunas bolas de fuego: destellos excepcionalmente brillantes que atraviesan el firmamento y pueden dejar rastros luminosos durante varios segundos.

Cómo se podrá ver la lluvia de meteoros en Mar del Plata

El fenómeno se produce cuando la Tierra atraviesa una corriente de partículas asociada a los restos del cometa Encke. Al ingresar a la atmósfera a unos 29 kilómetros por segundo, esos fragmentos se calientan y se desintegran, lo que genera las conocidas estrellas fugaces. Las Táuridas tienen dos ramas, la del Norte y la del Sur, con períodos de actividad y fechas de mayor intensidad diferentes.

El fenómeno está asociado a los restos del cometa Encke.

Según los calendarios astronómicos, la lluvia del Norte permanecerá activa hasta el 10 de diciembre y tendrá su máximo alrededor del 12 de noviembre. En condiciones ideales, se esperan unos cinco meteoros por hora. No es una cifra garantizada para cualquier observador: la cantidad visible dependerá de la oscuridad, la nubosidad y la contaminación lumínica. Su principal atractivo no está en la frecuencia, sino en la posibilidad de que aparezcan destellos especialmente intensos.

Otro factor favorable será la poca iluminación lunar. La Luna Nueva ocurrirá el 9 de noviembre y, durante la noche del máximo, tendrá apenas una pequeña fracción de su superficie iluminada. Esto permitirá contar con un cielo más oscuro y facilitará la observación de los meteoros más débiles, siempre que las condiciones meteorológicas acompañen. La lluvia puede apreciarse desde ambos hemisferios, aunque la posición de la constelación de Tauro influye en la altura desde la que se observa.

Los fragmentos generan las conocidas estrellas fugaces.

Para intentar verlas desde Mar del Plata, lo recomendable será buscar un sitio alejado de las luces artificiales y con el cielo despejado. La actividad suele ofrecer buenas oportunidades cerca de la medianoche y durante la madrugada. Aunque los meteoros parecen provenir de la constelación de Tauro, no hace falta mirar directamente hacia ese punto: conviene abarcar una zona amplia del firmamento y dejar que los ojos se adapten a la oscuridad durante unos 20 o 30 minutos. No se necesitan telescopios ni binoculares.