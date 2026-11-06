Convocan a una audiencia clave en el reclamo de taxistas contra las aplicaciones por perjuicios económicos

El 9 de diciembre se realizará una nueva audiencia de mediación en la demanda de taxistas contra Uber, DiDi y Cabify.

El conflicto entre los taxistas de Mar del Plata y las aplicaciones de transporte tendrá un nuevo capítulo en la Justicia y con el foco puesto en una consecuencia directa por el accionar de las plataformas por fuera de la normativa, hasta su reciente regularización. El próximo 9 de diciembre a las 10 se realizará una audiencia de mediación prejudicial obligatoria en la demanda que Darío López, referente de la Federación Nacional de Conductores de Taxis, inició contra Uber, DiDi y Cabify por los perjuicios económicos que, según sostiene, provocó la expansión de esas plataformas en la actividad.

La convocatoria fue dispuesta por el Juzgado Civil y Comercial Nº 5, que ordenó reabrir la instancia de mediación y citar nuevamente a todas las partes. La decisión responde a que los domicilios de Uber International BV y DiDi S.A. informados por la Inspección General de Justicia no coincidían con aquellos en los que se habían intentado las notificaciones para la audiencia anterior. La resolución fue firmada el 22 de octubre por el juez Guillermo Francisco Drees.

Darío López inició en abril de 2025 una demanda contra las tres plataformas y reclama una indemnización por distintos conceptos.

La demanda de López fue presentada en abril de 2025 y está dirigida contra las tres principales empresas que operan con aplicaciones de transporte. El taxista, que trabaja en la actividad desde 1991, sostiene que el desembarco y la expansión de esas plataformas generaron una competencia desleal que afectó directamente a quienes desarrollan el servicio bajo las condiciones y habilitaciones exigidas por la normativa municipal.

Uno de los ejes centrales del reclamo es la depreciación del valor de las licencias de taxi, que el demandante considera un activo patrimonial. En el escrito judicial plantea que la presencia de las aplicaciones provocó una caída en su cotización y estima en 60.000 dólares la diferencia entre el valor que tenían antes de la expansión de estas empresas y el que poseen actualmente.

Taxistas reclaman que el accionar ilegítimo de las apps les provocó serios perjuicios económicos y reclaman ser indemnizados.

Además, López reclama una indemnización por lucro cesante, que estima en 15 millones de pesos, otros 10 millones por daño moral y un millón por daño psicológico. En su presentación argumenta que la actividad de las plataformas repercutió sobre sus ingresos y le ocasionó perjuicios que deben ser reparados económicamente por las empresas demandadas.

La presentación no es la única acción judicial impulsada por taxistas marplatenses. Otros trabajadores también recurrieron a la Justicia con demandas particulares por daños y perjuicios contra las aplicaciones, con argumentos similares vinculados a la reducción de los ingresos y a la pérdida de valor de las licencias. Entre esos expedientes se encuentra el de ocho taxistas que reclaman en conjunto más de 848 millones de pesos.

Los trabajadores sostienen que la expansión de las aplicaciones provocó una caída de sus ingresos y una depreciación del valor de las licencias.

La Federación Nacional de Conductores de Taxis también buscó extender la estrategia judicial. En junio pasado convocó a una reunión informativa en la que participaron alrededor de 120 trabajadores, con el objetivo de explicar los alcances de las demandas iniciadas y promover nuevas presentaciones individuales contra las plataformas.

Los reclamos apuntan a que las empresas sean responsabilizadas por el impacto económico que, según los taxistas, tuvo la competencia de las aplicaciones sobre el servicio tradicional, considerando que hasta mediados de este año lo hicieron por fuera de la normativa municipal vigente. Las indemnizaciones solicitadas incluyen distintos conceptos y montos, que deberán ser evaluados en cada expediente y que, hasta el momento, constituyen pretensiones de los demandantes, no reconocimientos judiciales.