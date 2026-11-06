¿Tu Nissan está fuera de garantía?

El service oficial vuelve a ser tu primera opción. Durante noviembre, Cityssan ofrece beneficios en mantenimiento para vehículos Nissan fuera de garantía, con precios especiales y la posibilidad de abonar en hasta tres cuotas sin interés.

La propuesta está pensada para quienes quieren retomar el mantenimiento en Cityssan y para quienes buscan un taller especializado para cuidar su Nissan. El equipo de Posventa asesora sobre las opciones disponibles y ayuda a coordinar cada visita.

Elegir Cityssan es contar con técnicos especializados en Nissan y repuestos originales. En sus talleres, el mantenimiento se realiza teniendo en cuenta el modelo, la antigüedad y el kilometraje del vehículo, con asesoramiento sobre los trabajos que necesita.

También es saber qué incluye el servicio antes de realizarlo. El cliente conoce el presupuesto y, si durante la revisión se detecta algún trabajo adicional, el equipo lo informa y cotiza para que pueda decidir cómo avanzar.

Los precios especiales y las facilidades de pago están disponibles durante noviembre para modelos y años específicos. Para conocer qué beneficios corresponden a cada vehículo, los interesados pueden consultar con el equipo de Posventa.

En Mar del Plata, Cityssan te espera en Juan B. Justo 1654. También cuenta con talleres en La Plata y Olavarría. Para recibir asesoramiento y reservar un turno, podés comunicarte al 221 661 1337 o escribí a @cityssan.oficial.