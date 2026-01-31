Cityssan presentó el nuevo Nissan Kicks con una experiencia única en Hard Rock Café Mar del Plata

Este jueves 29 de enero, Cityssan, concesionario oficial Nissan, presentó el Nuevo Nissan Kicks en un evento exclusivo realizado en Hard Rock Café Mar del Plata, uno de los espacios más emblemáticos de la ciudad.

La presentación fue pensada como una verdadera experiencia de marca, donde se combinaron diseño, música, gastronomía y un entorno urbano que refleja a la perfección la identidad del nuevo modelo. Aunque conserva su nombre, el Nuevo Nissan Kicks es una evolución total: un SUV completamente renovado, más grande, con mayor tecnología y mejores estándares de seguridad, que se posiciona en un nuevo segmento dentro del portfolio de Nissan.

El vehículo se exhibió en el exterior del local con una puesta en escena especialmente diseñada, que incluyó iluminación y pantallas LED, permitiendo que tanto invitados como quienes pasaban por la zona pudieran conocerlo de cerca.

Al evento asistieron representantes de prensa, influencers, clientes especiales, empresarios y gerentes del grupo. El recorrido comenzó en el exterior, junto al vehículo, y finalizó en un espacio exclusivo dentro de Hard Rock Café, donde los invitados disfrutaron de una recepción con cocktail y música en vivo a cargo del DJ Lenni Funk.

Durante la noche, los asistentes también participaron de una activación interactiva vinculada al Nuevo Nissan Kicks, a través de una trivia digital con premios, sumando un componente lúdico y participativo a la experiencia.

“Desde Cityssan creemos que hoy las marcas se construyen a partir de las experiencias. Elegimos Hard Rock Café porque representa una actitud y un estilo de vida que conectan perfectamente con el nuevo Nissan Kicks: urbano, moderno y con mucha personalidad”, expresó Magalí Romero, Gerente de Marketing de Cityssan.

Con esta presentación, Cityssan reafirma su apuesta por generar experiencias diferenciales, fortaleciendo el vínculo emocional con el público y acompañando el lanzamiento de un modelo que propone una nueva forma de vivir la movilidad urbana