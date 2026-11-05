Trágico accidente en una iglesia de Mar del Plata: murió un pintor tras caer de un andamio

El accidente se registró alrededor de las 20 de este jueves en la iglesia ubicada en Rondeau y Ayolas.

Un hombre de aproximadamente 60 años se encontraba realizando tareas de pintura en la parroquia La Sagrada Familia, cuando perdió equilibrio, cayó de un andamio y murió de manera trágica.

La víctima tenía aproximadamente 60 años y no fue informada su identidad.

El lamentable suceso se registró alrededor de las 20 de este jueves en la iglesia ubicada en Rondeau entre Ayolas y Magallanes, donde la víctima se encargaba de los trabajos para la puesta en valor del espacio.

Según informaron fuentes policiales a 0223, el sujeto pintaba en la altura y por circunstancias que son materia de investigación, cayó de la estructura y falleció producto del golpe.

El interior de la parroquia donde murió el pintor tras caer del andamio.

Efectivos policiales se presentaron en la zona y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) constató el deceso del pintor, de quien aun no trascendió su identidad.

NOTICIA EN DESARROLLO.-