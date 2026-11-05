Trágico accidente en una iglesia de Mar del Plata: murió un pintor tras caer de un andamio
La víctima, de aproximadamente 60 años, perdió el equilibrio cuando realizaba tareas de pintura en la parroquia La Sagrada Familia.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de aproximadamente 60 años se encontraba realizando tareas de pintura en la parroquia La Sagrada Familia, cuando perdió equilibrio, cayó de un andamio y murió de manera trágica.
El lamentable suceso se registró alrededor de las 20 de este jueves en la iglesia ubicada en Rondeau entre Ayolas y Magallanes, donde la víctima se encargaba de los trabajos para la puesta en valor del espacio.
Según informaron fuentes policiales a 0223, el sujeto pintaba en la altura y por circunstancias que son materia de investigación, cayó de la estructura y falleció producto del golpe.
Efectivos policiales se presentaron en la zona y personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias (Same) constató el deceso del pintor, de quien aun no trascendió su identidad.
NOTICIA EN DESARROLLO.-
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