Por el Papa y varios eventos, suben considerablemente las reservas hoteleras en Mar del Plata

Por el Papa y varios eventos, suben las reservas hoteleras en Mar del Plata. Foto: 0223.

La histórica visita del Papa León XIV a la Argentina creó una extraordinaria situación que dejó a miles de argentinos con la posibilidad de hacer turismo durante varios días consecutivos.

Desde el sector hotelero de Mar del Plata estimaron que las reservas para el receso alcanzan el 60%, favorecido por distintos eventos de gran convocatoria. En diálogo con 0223, Diego Juárez, titular del EmturyC, expresó que la situación podría mejorar. “Las cifras podrían subir durante el fin de semana”, confió.

Desde el ente municipal indicaron que durante todo el fin de semana y parte de noviembre hay importantes eventos, como los Juegos Evita, el festival Internacional de Cine o el partido de Aldosivi –River, que potencian este tipo de feriados, generando ingresos y movimiento turístico y comercial.

De hecho, muchos sectores expresaron su satisfacción por este mini receso inesperado que llegó de sorpresa y que podría inclinar la balanza de cara a una nueva temporada de verano.

Los eventos y los feriados que impulsan el movimiento turístico

Juegos Evita: con actividad durante la semana y movimiento en los alojamientos.

Aldosivi-River: el partido en el Minella también aparece como un atractivo para hinchas de otras localidades, además del público marplatense.

Olimpíadas de los círculos policiales: con competencias en distintos puntos de Mar del Plata y participantes que llegaron a la ciudad.

Festival Internacional de Cine: la edición 41 se desarrollará del jueves 5 al domingo 15 de noviembre, de acuerdo con el calendario oficial.

Media Maratón: será el domingo 8 y tiene 13.000 inscriptos. Esa cifra incluye tanto corredores locales como visitantes.

Congresos profesionales: el 1° Congreso Provincial de Juicio por Jurados se realizará en Mar del Plata.

A esa agenda se suma el siguiente calendario de feriados:

Lunes 9 de noviembre: feriado nacional por la visita del Papa.

Martes 10: feriado en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y Córdoba. No es un feriado general en Mar del Plata.

Miércoles 11: feriado en la provincia de Buenos Aires.

El esquema permite que los residentes de la Capital Federal cuenten con cuatro días consecutivos entre el sábado 7 y el martes 10. En territorio bonaerense, el feriado del miércoles no convierte al martes en una jornada no laborable general.

Otros shows que ofrece Mar del Plata en noviembre

DIEGO TORRES

4/11

Arena Mar del Plata

41° FESTIVAL INTERNACIONAL DE CINE

5 al 15/11

Sedes Varias

BAGLIETTO - VITALE

7/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

LOS CAFRES

7/11

Brewhouse Puerto

PAREN LA MANO CIRCUS

7/11

Polideportivo Mar del Plata

XIII Edición Fiesta Pericón frente al Mar - Gran Desfile

7/11

Av. Libertad y La costa

ABEL PINTOS

7 y 8/11

Teatro Tronador

NEW BALANCE 21K 2026

8/11

Largada: Playa Grande

ÁLEX UBAGO

8/11

Arena Mar del Plata

MEDIEVAL FEST

8/11

Casa del Mar

MARDEL BURGER

8/11

Villa Mitre

TOPA

8/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

SERGIO DALMA

10/11

Arena Mar del Plata

JUAN HANSEN

14/11

Mr. Jones

LA ISLA DE UPSTEIN

15/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

MIDACHI

21/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

FESTIVAL ETCÉTERA

21/11

Villa Victoria

TAN BIÓNICA

21 y 22/11

Polideportivo Mar del Plata

COLYN

21/11

Mute

LA VELA PUERCA + LAS PELOTAS + ROCCO POSCA

22/11

Arena Mar del Plata

BALLET DE SAN PETERSBURGO - CASCANUECES

24/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

TIRRIA CON CAPUSOTTO - POLITTI - SPREGELBURD

27/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

PABLO FÁBREGAS

28/11

Centro de Arte Radio City - Roxy - Melany

LBC + EUGE QUEVEDO

29/11

Arena Mar del Plata