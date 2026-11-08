San Lorenzo dio vuelta una final increíble ante Alvarado y se consagró campeón de la Finalísima en Quinta División

Las Pata Negra se impusieron por 2-1 en la cancha de Quilmes, remontaron un resultado adverso y cerraron el 2026 con el título que definió a las campeonas del año.

San Lorenzo vivió una jornada inolvidable en el fútbol femenino marplatense. La Quinta División se consagró campeona de la Finalísima 2026 después de derrotar por 2-1 a Alvarado en la cancha de Quilmes, en un encuentro que tuvo emoción, carácter y una gran remontada. Las Pata Negra coronaron así el trabajo realizado durante toda la temporada y se quedaron con el título que las reconoce como las mejores del año en su categoría.

El partido enfrentó a los dos equipos que habían conseguido los títulos de la temporada. San Lorenzo llegó como ganador del Torneo Inicio, mientras que Alvarado había obtenido el Torneo Coronación la semana anterior. De esta manera, las Toritas y las dirigidas por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez se encontraron en una definición que prometía mucho y que terminó con festejo rojinegro.

La final comenzó favorable para Alvarado, que consiguió ponerse en ventaja a los 18 minutos y obligó a San Lorenzo a buscar la igualdad. Sin embargo, el conjunto rojinegro no perdió la calma, mantuvo su propuesta futbolística y encontró la reacción en una ráfaga antes del descanso. Milagros Maraz consiguió el empate y, poco después, Aimara Mozzi convirtió el segundo tanto para dar vuelta el marcador y desatar la ilusión de las Pata Negra.

En el complemento, San Lorenzo tuvo que mostrar otra de sus virtudes: la fortaleza para sostener la ventaja. Alvarado buscó el empate y presionó durante el tramo final, pero las campeonas resistieron los embates de su rival y defendieron el 2-1 hasta el pitazo final. Cuando llegó el cierre, las chicas rojinegras desataron el festejo, comenzaron la vuelta olímpica y celebraron una conquista que premió el esfuerzo de todo el año.

El equipo campeón formó con Zahira Acuña; Ana Malaspina, Aimara Mozzi y Aldana Vázquez; Morena Argüello, Rocío Varela, Tatiana Barreto y Geraldine Arbelo; Milagros Maraz; Zoe Cebeira y Eliana Ferreyro. Luego ingresaron Ana Osorio, Zoe Jaime, Ludmila Bahl y Celina Ledesma, mientras que Mía Núñez y Jazmín Jaime completaron el banco de suplentes. El cuerpo técnico estuvo integrado por Cristian Pérez y Gustavo Velázquez como entrenadores, Adrián Núñez como asistente, Verónica Gauna y Alberto Cabral como preparadores físicos, y Martín Garay como entrenador de arqueros. Así, San Lorenzo cerró una temporada para el recuerdo con la consagración de su Quinta División.