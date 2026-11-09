Inodoro, bidet y palos de golf: el botín de un fallido robo a vivienda

Un hombre de 35 años fue aprehendido por personal policial cuando intentaba escapar de una vivienda a la que había ingresado con fines de robo.

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El procedimiento ocurrió el domingo a la noche tras un aviso a la comisaría quinta que dió aviso sobre la presencia de un sujeto en un vivienda en Bermejo al 2700.

Personal del Comando de Patrullas Sur llegó al lugar e inició una persecución a pie que finalizó cuando lo interceptaron en avenida Edison y Calabria.

Al regresar al inmueble, los efectivos constataron que en el patio había distintos elementos apilados para ser retirados: dos palos de golf, un inodoro con tabla, un bidet con grifería completa y un pico de obra que habría sido utilizado para forzar la puerta del patio.

Una vez labradas las actuaciones de rigor la fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la formación de actuaciones por robo agravado por escalamiento en grado de tentativa y su traslado a Tribunales para prestar declaración.