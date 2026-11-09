Alerta por una nueva modalidad de robo: cortan la luz para ingresar a las casas

Una nueva modalidad de robo generó preocupación entre los vecinos, que difundieron una advertencia para alertar sobre una maniobra que busca aprovechar los cortes de luz para ingresar a las casas. Ante esta situación, pidieron extremar los cuidados y estar atentos a cualquier movimiento sospechoso.

La alerta surgió en el barrio Nueva Pompeya, donde vecinos advirtieron que delincuentes estarían bajando la térmica de las viviendas para interrumpir el suministro eléctrico.

Según explicaron, la intención es que los vecinos salgan de sus casas para revisar qué ocurrió. En ese momento, los ladrones aprovecharían para ingresar y cometer el robo.

A través de un mensaje compartido entre vecinos, recomendaron que quienes se queden sin luz primero observen qué sucede desde el interior de sus viviendas y eviten salir sin tomar precauciones.

También pidieron prestar atención a la presencia de personas desconocidas cerca de las casas y comunicarse con el 911 ante cualquier situación sospechosa.

Por último, remarcaron la importancia de compartir la advertencia con otros vecinos para que todos estén al tanto de esta posible modalidad y puedan tomar medidas de prevención.