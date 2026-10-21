Así fue el robo del comercio de Jara y Castelli: cuatro minutos de acción para llevarse cigarrillos y chocolates

Este miércoles a las 2:50 de la madrugada, delincuentes robaron en un comercio del barrio Bernardino Rivadavia. El hecho quedó registrado por las cámaras de seguridad, en las que se observa cómo un hombre fuerza la persiana y luego rompe la puerta de vidrio con un ladrillo. Sin embargo, no habría actuado solo. El ladrón logró llevarse cigarrillos, chocolates y un parlante.

Alan tiene el comercio desde hace tres años y aseguró que es la primera vez que sufre un robo de esta magnitud

El comercio está ubicado en la avenida Jara y Castelli. Alan, su dueño, que vive arriba del comercio en diálogo con 0223, contó que no se enteró del robo hasta las seis de la mañana, cuando un vecino le avisó de lo ocurrido, mientras la Policía ya se encontraba en el lugar. Al bajar, se encontró con la persiana levantada, el vidrio roto y un gran desorden dentro del local.

Según se observa en las cámaras de seguridad, el robo ocurrió entre las 2:48 y las 2:54 de la madrugada. El autor fue un hombre que utilizó una gorra para ocultar su identidad. En un primer momento, se acercó disimuladamente a la puerta del comercio y, ante el paso de los autos, fingió estar sentado para pasar desapercibido mientras comenzaba a forzar la persiana. Finalmente, hizo más fuerza hasta levantarla y dejarla doblada.

En un principio, las imágenes muestran al hombre aparentemente solo. Sin embargo, cuando estaba por ingresar al local, recibió una piedra que posteriormente utilizó para romper el vidrio del comercio y entrar. La segunda persona involucrada no llegó a aparecer en las cámaras de seguridad.

Una vez dentro del local, el delincuente tardó apenas tres minutos en llevarse cigarrillos, chocolates y un parlante. Luego, escapó por la misma puerta.

Alan contó a 0223 que tiene el comercio desde hace tres años y que nunca había sufrido un robo hasta ahora. El episodio se suma a otros hechos de inseguridad registrados en la zona.

"Se nota que está complicada la zona, se escuchan disparos a veces", señaló el comerciante a 0223.