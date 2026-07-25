Bajó a revisar la carga en la estación de servicio y le robaron una riñonera con $3,5 millones

El sujeto era oriundo de Santiago del Estero y trasladaba mercadería por la región.

Un camionero descendió a revisar la carga mientras se encontraba estacionado en una estación de servicio y le robaron una riñonera con $3,5 millones en efectivo. El indignante atraco ocurrió a plena luz del día en la localidad jujeña de Palpalá cuando delincuentes usaron un engaño previo para distraerlo. La víctima descubrió la maniobra al volver al vehículo y constatar que le habían quitado el dinero y los papeles. La policía trabaja para dar con los responsables.

Cómo se produjo el robo en pocos minutos

La víctima fue identificada como un chofer oriundo de la provincia de Santiago del Estero que trasladaba mercadería por la región. El hecho ocurrió mientras el transportista estaba esperando para cargar combustible y continuar su viaje cuando advirtió que la lona del camión se encontraba desatada. Al percatarse del problema en la parte trasera del vehículo, el trabajador decidió bajar de la cabina de inmediato para acomodar la sujeción sin sospechar de la trampa.

La gente de la zona no logró localizar a los ladrones.

Mientras se encontraba realizando la inspección de la lona, el hombre escuchó el golpe de la puerta lateral del vehículo al cerrarse, aparentemente por la acción del viento, según relató más tarde. Sin embargo, al regresar al asiento del conductor descubrió la amarga realidad: le habían arrebatado el bolso de pertenencias donde guardaba los fondos del flete. Los malvivientes aprovecharon la corta distracción para actuar con absoluta rapidez y huir sin ser detectados.

Además de los $3,5 millones en efectivo, la banda criminal se llevó el Documento Nacional de Identidad del chofer, su licencia de conducir y las cédulas del camión. Tras advertir el faltante millonario, el santiagueño consultó a otras personas que se encontraban en la estación de servicio para intentar obtener algún dato, pero lamentablemente nadie pudo aportar detalles sobre los ladrones. El damnificado quedó completamente varado en la provincia vecina y sin su documentación personal.

La Policía busca recuperar el dinero y la documentación sustraída.

La denuncia formal se radicó en la Comisaría Seccional N°47 de la zona, donde las autoridades iniciaron las actuaciones correspondientes para esclarecer el hecho. Los investigadores revisan las cámaras de seguridad del predio y de los comercios aledaños para lograr identificar la ruta de escape empleada por los delincuentes. La causa quedó calificada bajo la carátula de robo mientras la Policía busca recuperar el dinero y la documentación sustraída al trabajador golpeado por la inseguridad.