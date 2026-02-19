Un dolor de cabeza para Scaloni, que podría perder a una figura para la Finalísima o llegar sin ritmo.

A 37 días del esperado encuentro entre Argentina y España por la Finalíssima, Lautaro Martínez encendió las alarmas tras salir lesionado en el partido que su equipo, Inter de Milán, perdió 1-3 frente a Bodo Glimt en Noruega, por los playoffs de la UEFA Champions League.

El delantero de 28 años debió ser reemplazado a los 60 minutos debido a molestias, lo que generó preocupación en el cuerpo técnico. Cristian Chivu, entrenador del Inter, describió la lesión como “bastante grave”. Según fuentes, Martínez presenta una fatiga en el gemelo izquierdo y se realizarán estudios médicos para determinar el alcance exacto de la dolencia.

El periodista Gastón Edul aportó tranquilidad al señalar que no se trataría de una lesión de gravedad, sino de una lesión muscular que podría mantener fuera de las canchas por aproximadamente tres semanas. Esto implicaría que Martínez se perdería varios compromisos importantes de la Serie A y de la Champions League antes del duelo con España.

Actualmente, Lautaro es el máximo goleador del Inter en la Serie A con 14 goles en 25 partidos , muy por delante de sus perseguidores, entre los que se encuentran compatriotas como Nico Paz, Mateo Pellegrino y Santiago Castro. Además, comparte el récord de ser el tercer máximo goleador histórico del club, igualado con el italiano Roberto Boninsegna en 171 tantos .

La ausencia de Martínez será un golpe para Inter de cara a la revancha contra Bodo Glimt. A principios de marzo, el club se enfrentará la ida de las semifinales de la Copa Italia frente a Como y luego disputará el derbi contra Milan, líder del Calcio con 61 puntos , mientras que el Inter suma 54 .

Los próximos días serán decisivos para conocer el tiempo exacto de recuperación del atacante, cuyo estado físico es clave para Argentina en la antesala del choque frente a España.