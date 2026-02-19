En imágenes: así está Mar del Plata por el paro general de la CGT

El principal impacto en el paro general y nacional que convocó la Confederación General del Trabajo (CGT) en contra de la Reforma Laboral, tiene que ver con el transporte público. Como en Mar del Plata la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) adhirió a la medida de fuerza, la ciudad tiene un ritmo poco habitual sin la presencia de los colectivos en las calles.

La bici, medio de transporte elegido en el paro. Foto 0223.

Las principales arterias contemplan prácticamente el mismo movimiento de autos particulares yendo a trabajar, aunque la sorpresa tiene que ver con las bicicletas y personas a pie que tuvieron que acudir a esos medios de transporte como alternativa para continuar con sus actividades. Los taxistas también pararon, aunque hay remises y vehículos de aplicación en la calle.

Calles desiertas en el microcentro. Foto 0223.

Guardias de los servicios municipales

Los centros de atención primaria que permanecerán abiertos serán: Ameghino (Luro al 10.052), Batán (Calle 145 y 132), La Peregrina (Ruta 226 kilómetro 17), Playa Serena (Calle 11 360) y Oñativia (José Hernández al 475). Ante emergencias médicas, el Same funcionará las 24 horas a través del 107, mientras que la línea 109 estará disponible para asistencia en salud mental.

En materia de seguridad, se trabajará con guardias mínimas y de urgencias mediante el Centro de Operaciones y Monitoreo (COM), la Patrulla Municipal, Tránsito y la línea 103 de Defensa Civil. En situaciones de emergencia, los vecinos deberán comunicarse al 911.

Sin embargo, el servicio de seguridad en playas funcionará de 8 a 20. Al tratarse de un servicio esencial, los guardavidas se adhieren al paro nacional pero desde sus puestos de trabajo. “Vamos a colocar las cuatro banderas y cerrar el puesto de guardavidas, pero el guardavidas va a estar en la playa”, aclararon desde el Sindicato de Guardavidas y Afines de General Pueyrredon.

Avenidas en el centro con pocos vehículos. Foto 0223.

Respecto a la higiene urbana, el Ente Municipal de Servicios Urbanos (Emsur) informó que no habrá servicio de recolección de residuos desde la noche de este miércoles e incluye el turno diurno del jueves, por lo que se retomará a partir de las 20.

Durante la jornada, el Cementerio Parque tendrá apertura y cierre de portones de 7 a 17:30, mientras que la atención al público en la administración será de 7:30 a 12 y el ingreso de servicios fúnebres de inhumación a nicho, bóveda y panteón se realizará de 9 a 12.

En tanto al Cementerio Loma, la atención administrativa será de 7 a 14. El portón principal de Almafuerte y Bernardo de Irigoyen estará abierto de 7:30 a 17:30 y el acceso por Juan J. Paso y Bernardo de Irigoyen, de 8 a 13. No habrá introducción al depósito.

Por su lado, desde el área de Desarrollo Social comunicaron que el Equipo de Atención a la Niñez en Situación de Riesgo estará disponible las 24 horas mediante la línea 102. Para casos de violencia de género, se encuentra habilitada la línea 144, y ante emergencias se deberá llamar al 911. Para la asistencia a personas en situación de calle, los vecinos pueden comunicarse a través de la opción 5 del 147, al Parador Las Américas (4650443) o vía WhatsApp al 2235209122.

Finalmente, Obras Sanitarias (Osse) mantendrá sus distintos servicios de forma normal. Se recuerda que se pueden realizar consultas por WhatsApp al 2236948900, al 0810-666-2424 o a través del sitio web www.osmgp.gov.ar.