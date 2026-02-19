Horror: se incendió una casa y hallan un cuerpo totalmente carbonizado

Un feroz incendio en una vivienda en el barrio Bernardino Rivadavia terminó de manera luctuosa con el lamentable saldo de una persona fallecida.

El siniestro ocurrió alrededor de las 23 horas del miércoles, cuando por motivos que tratan de esclarecerse, se inició un ígneo en el fondo de una vivienda ubicada en Jara y Alvarado.

El trágico incendio ocurrió en Jara y Alvarado. Imagen: captura video.

En un video al que tuvo acceso este medio, se puede ver el intenso nerviosismo de la gente y la incesante sirena de una autobomba del cuartel central de Bomberos.

Los efectivos debieron ingresar por la calle Jara a un largo pasillo –de 30 metros de largo- hasta llegar a la construcción afectada y tras unos minutos, lograron sofocar las intensas llamas. Pero cuando luego de ingresar a la casa por una cocina comedor, pasaron a una habitación donde descubrieron un cuerpo totalmente carbonizado. “Se encontraba de cubito dorsal, paralelo a un ventanal”, señalaron las fuentes.

Hasta el momento se desconoce por completo el sexo y la identidad de la víctima.