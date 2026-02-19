Tremendo susto: apareció un lagarto en Acantilados y sorprendió a los vecinos

Momentos de tensión se vivieron frente a la Reserva Paseo Costanero Sur, barrio Los Acantilados, con la aparición de un Lagarto Overo, de nombre científico Salvator Merianae, que asustó y sorprendió a los vecinos de la zona.

Ante esta situación un biólogo que reside en la zona y es especialista en reptiles explicó que "no es una especie peligrosa". "Es fauna autóctona de la región y presente mucho antes de que existieran nuestros barrios", indicó.

En detalle, comentó que "se trata de un reptil oportunista y generalista: se alimenta principalmente de insectos, roedores, huevos, frutos, plantas y carroña, evitando naturalmente el contacto con las personas".

El animal apareció en la Reserva Paseo Costanero Sur, barrio Acantilados

No obstante, al sentirse amenazado, "puede intentar intimidar moviendo la cola, pero no ataca". "Solo mordería en una situación extrema de acorralamiento, algo no muy distinto a lo que podría ocurrir con cualquier animal doméstico asustado", advirtió.

Por otro lado, comentó que "es uno de los pocos reptiles con comportamiento materno: las hembras arman nidos, cuidan los huevos y los incuban durante 70 días".

Para contextualizar la situación, contó que "existen desde hace más de 60 millones de años, sobreviviendo cambios climáticos y transformaciones del planeta mucho antes de la aparición humana. Se estima que esta especie particular se originó hace aproximadamente más de un millón de años".

Se estima que la especie se originó hace más de un millón de años.

La convivencia con estos especímenes es posible por la Ley Nacional Nº 22.421 de Conservación de la Fauna que declara: “La fauna silvestre que temporal o permanentemente habita el territorio de la República Argentina es propiedad del Estado Nacional o de las provincias según corresponda, y su protección reviste interés público”

En el ámbito local, la Ordenanza Municipal N.º 8134 promueve la protección de la fauna silvestre e impulsa "impedir su captura, tenencia, exhibición o comercialización, reconociendo su valor ecológico y la necesidad de su conservación".

De modo que los barrios que aún conservan pastizales, humedales, jardines y cuentan con baja densidad urbanística, permiten coexistir con la fauna silvestre.