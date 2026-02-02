Mirtha se despidió de Mar del Plata: "Me han hecho muy feliz"

Mirtha Legrand cerró su temporada en Mar del Plata con un momento cargado de emoción al finalizar su último programa desde la ciudad.

La conductora se mostró feliz y agradecida por el apoyo del público que la acompañó una temporada más y despertó una ovación inmediata de sus invitados. "Me han hecho una mujer muy feliz", dijo la emblemática conductora.

“Estoy triste porque es mi último programa en Mar del Plata”, expresó Mirtha, visiblemente conmovida, lo que generó un fuerte aplauso en el estudio. Ante las muestras de cariño, la diva advirtió: “Me van a hacer llorar”.

En ese clima afectuoso, Legrand explicó el motivo de su despedida y adelantó lo que viene en su agenda. “Me voy a Buenos Aires a preparar mi cumpleaños… son tantos años que me toma mucho tiempo”, dijo en tono picaresco.

Una vez más, la conductora demostró que cada despedida suya se vive como un acontecimiento y seguirá trabajando en los preparativos de su cumpleaños 99 el 23 de febrero