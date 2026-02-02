Ataque brutal: lo golpeó la pareja de su ex, está internado hace más de dos meses y piden ayuda para su recuperación

El caso resonó en la ciudad de Mar del Plata por la voracidad que retrataba el reporte del mismo. Alex Lencina, un joven de 18 años, fue a la casa de su ex con quien tienen un hijo. Iba a dejar un juego de llaves, pero en el camino apareció la actual pareja de la chica (también de 18 años) y le dio una golpiza que lo dejó en coma. Días después, tras allanamientos, cayó y quedó preso el acusado.

El ataque ocurrió en la zona de la ruta 88 e Irala, el 20 de noviembre del 2025. El 26/11/25 detuvieron y trasladaron a Batán al agresor. Este lunes, 2 de febrero, Alex comenzará una nueva etapa de su recuperación: continúa internado, seguirá el tratamiento en el Inareps (Instituto Nacional de Rehabilitación Psicofísica del Sur) y los fines de semana lo cuidarán en su casa.

La publicación que difundió la familia cuenta los problemas edilicios del hogar donde continuará con la recuperación en los fines de semana. "La casa no se encuentra en condiciones. Se llueve el techo y el papá de Alex trabaja todo el día en un lavadero. La mamá está mal de salud y no pueden ocuparse", dice el comunicado publicado en las redes sociales.

Por lo tanto, pidieron colaboración en el alias que se ve reflejado en la imagen y texto que compartieron en las plataformas digitales.

Publicación de las redes sociales.

"Ya fue operado dos veces de la cabeza y va por la tercera"

La familia dio detalles escalofriantes, que demuestran la brutalidad de la golpiza que recibió Alex Lencina. El día que se conoció la noticia, los reportes del hospital y la policía daban cuenta de un traumatismo encéfalo craneal que, si bien no lo dejó inconsciente, revestía una urgencia total. El derrotero de la recuperación se hizo más largo que lo esperado.

"Ya fue operado dos veces de la cabeza y va por la tercera", explicó la familia. Su estado continúa siendo delicado pero tienen fe que en esta nueva etapa del tratamiento, con la ayuda de la comunidad, el amor de su hogar levante el ánimo y el estado de salud de Alex.