Febrero termina con misa, ritual y rock chabón en Brewhouse

Rey Garufa, Fuego Ritual y Santos bermejo son los elegidos de Brewhouse para encarar los últimos días de febrero en una fecha de viernes plagada de tributos.

Desde las 22, la banda tributo a Callejeros será la encargada de abrir la fecha del show en Diagonal Garibaldi al 4800, en la que no faltarán los grandes hits como Rocanroles del destino o 9 de julio.

Rey Garufa, por su parte, nació en 2008 en la ciudad de Tandil, dentro de una sala de ensayo y con una idea clara: reproducir la esencia de Los Redondos desde el respeto y la pasión. Con la llegada de los primeros shows en vivo, el frenesí del público ricotero fue transformando cada presentación en una verdadera misa, con convocatorias que no dejaron de crecer.

Con más de 15 años de trayectoria, la banda ha recorrido escenarios de distintos puntos de la Argentina y países vecinos, consolidando una propuesta de gran calidad musical, pero manteniendo intacto el corazón ricotero.

Por último, Fuego Ritual es una destacada banda tributo a Los Piojos, reconocida por recrear la energía y los clásicos de la emblemática banda de rock nacional. Han realizado shows en escenarios importantes como el Luna Park, Estadio Obras Sanitarias y una gira europea en 2025.

Las entradas para el show apto para mayores de 18 años se encuentran en sistema Cultutickets.



