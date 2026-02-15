Video: el cantante de los Sex Pistols llega a Mar del Plata con un show imperdible

John Lydon (más conocido como Johnny Rotten) acepta que lo graben y demuestra su versatilidad. La huella que dejó en la historia de la música internacional, pisando fuerte arriba de los escenarios, tiene el mismo aura abajo de las tablas. Habla en inglés, retoma el camino tras un pequeño yerro de su memoria y empieza a divertir a los marplatenses de antemano.

El momento cúlmine con el cantante de los Sex Pistols sucederá el 12 de abril en Brewhouse Puerto. Allí se presentará, teloneado por dos bandas locales que tendrán el honor de abrir el show: Buenos Vampiros y Tomates en verano.

El artista británico arribará a la Argentina para su espectáculo en Mar del Plata. "Estoy yendo para allá pronto", anuncia en el video. El misterio se develó por parte de la organización del recital y el legendario músico conocerá de qué se trata el público de estas tierras, con la brisa del mar que atravesará su sonido.

Public Image Limited es el proyecto con el cual desembarcará en el puerto marplatense. Repasando las principales canciones de su autoría, clásicos históricos de los Sex Pistols y nuevos temas de su banda actual, está listo para demostrar que más allá del verano el rock y la música confluyen de la mejor manera con la ciudad de Mar del Plata.