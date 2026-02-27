Kicillof inaugura obras: así será la nueva sala de tomografía en el Hospital Interzonal

El moderno equipamiento marca Siemens está especialmente diseñado para pacientes bariátricos y con necesidades ortopédicas. Foto: prensa Higa.

Este viernes el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof dejará inaugurada en Mar del Plata una nueva sala de tomografía.

El moderno equipamiento –modelo Siemens X-CITE- está especialmente diseñado para pacientes bariátricos y con necesidades ortopédicas y fue adquirido mediante una inversión de 1.054.146,00 dólares.

El equipamiento se suma a otros de alta complejidad incorporados el último año al hospital, como un angiógrafo y un tomógrafo óptico para el servicio de oftalmología.

El viernes pasado el Ministerio de Salud bonaerense envió un nuevo tomógrafo al Hospital Interzonal Materno Infantil. El ministro de Salud Nicolás Kreplak resaltó la nueva inversión que se hace “aún en momentos económicos muy difíciles”.

“Así llegaba hoy el nuevo tomógrafo para el Hospital Materno Infantil de Mar del Plata, y con este ya son 29 los nuevos equipos que pusimos en toda la red de la provincia de Buenos Aires”, posteó el funcionario a través de X.