Entraron a piedrazos a una casa y ataron con un cinturón a una mujer

Rotura de vidrios a piedrazos. Eso dijo el llamado al 911 que permitió aprehender el viernes a la madrugada a tres de las cuatro personas que asaltaron a una mujer de 74 años en su vivienda de calle Falucho al 1600.

Al arribar al lugar, los efectivos interceptaron a un hombre de 29 años que tenía en su poder una tarjeta bancaria y una prenda de vestir que fueron reconocidas por la víctima a la que habían atado con un cinturón para reducirla dentro del inmueble.

Minutos después, y tras un operativo cerrojo con móviles de apoyo de la comisaria segunda, se aprehendió a un hombre de 42 años en la esquina de Brown y Sarmiento.

En forma paralela, a partir del seguimiento por cámaras del Centro de Operaciones y Monitoreo, se localizó a una mujer de 36 años en calle Sarmiento al 2100 cuando se quería cambiar de vestimenta. "En su poder tenía una mochila con diversos elementos y en las inmediaciones también se halló una billetera con documentación y tarjetas a nombre de la damnificada", informaron autoridades policiales.

El dinero secuestrado a los delincuentes.

Durante el procedimiento se secuestraron prendas de vestir coincidentes con las registradas en filmaciones aportadas por vecinos, documentación, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y demás elementos denunciados como sustraídos, elementos que posteriormente fueron restituidos a la víctima por disposición judicial.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez, dispuso la formación de causa por Robo agravado por su comisión en poblado y en banda y por el uso de arma impropia. Los tres imputados fueron trasladados a Tribunales para prestar declaración.