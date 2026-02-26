Alerta en farmacias: podrían suspender la atención a afiliados de una importante obra social

Miles de afiliados del Pami podría verse afectados por el corte de suministro de medicamentos en las farmacias de la ciudad, según advirtieron este jueves desde el Colegio de Farmacéuticos de Mar del Plata.

Mario Della Maggiora, presidente de la entidad expresó su preocupación por la situación en General Pueyrredon, donde el número de afiliados a la obra previsional es muy grande y supera a la de otras latitudes de la Argentina. En tal sentido, admitió que podría haber desabastecimiento en la entrega de los fármacos en todo el distrito.

“Al no cobrar en tiempo y en forma, no podemos pagar en tiempo y en forma. Y así, automáticamente se suspende la provisión de medicamentos en la farmacia. Y la farmacia de entregar el medicamento”, subrayó Della Maggiora en diálogo con Extra Radio 102.1.

El farmacéutico explicó que “el proceso de comercialización, tiene unos plazos de cobro que no superan los 15 o 20 días del medicamento a la farmacia” y que en caso de la seguridad social “estamos financiando un promedio de 60 días” y que en el caso del Pami, al haber tantos afiliados en Mar del Plata, las farmacias “somos muy sensibles a sus atrasos”.

Farmacias en alerta: podrían suspender la atención a afiliados de una importante obra social. Foto: 0223.

“Las farmacias no pueden cumplir las obligaciones. Entonces, estos atrasos que tiene Pami, que son tan voluminosos por ser la obra social de tal envergadura, hacen que las farmacias se desfinancien totalmente”, dijo.

Y resaltó: “Estamos adelantando que podemos tener el desabastecimiento de la farmacia porque se corta el servicio de entrega a la droguería. Están agotados los créditos de las farmacias”, alertó.