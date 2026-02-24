Odontología y oftalmología pediátrica, las prestaciones más demandadas en el Tren de Capital Humano

El tren de Capital Humano llegó a la ciudad para ofrecer atención en distintas especiales médicas, estudios con aparatología y entrega de lentes para chicos con la campaña "Ver para ser libres".

Mar del Plata fue elegida como la primera localidad del país para que visite la unidad 9 de Julio en una importante campaña de promoción de la salud.

Al respecto, Daniela Zulcovsky, subsecretaria de Desarrollo Social MGP, comentó en diálogo con 0223 que es "una experiencia interesante para todos nosotros y la gente que tiene un montón de servicios y prestaciones a los que puede venir".

Sobre el cronograma, señaló que "a las 7.30 de la mañana se empiezan a dar los turnos y a las 8.15 se comienza a atender. Hasta las 16 horas se pueden realizar distintas consultas de acuerdo a las especialidades que hay. El tren llegó el lunes y va a estar hasta el 6 de marzo inclusive".

Respecto a las especialidades explicó que se encuentran "oftalmología para niños de 6 a 17 años, donde se realiza la agudeza visual. En el caso de necesitar lentes, los mismos se hacen en el momento y en una hora y media aproximadamente ya se están entregando. También hay odontología para niños. Además, se realizan mamografías y radiografías. Hay distintas variedades clínicas que van cambiando con el correr de los días: nutrición, enfermería, vacunación, ginecología y clínica médica general".

"Las especialidades más requeridas hasta el momento son odontología y oftalmología, básicamente por la entrega de los anteojos y por el uso excesivo de pantallas, que afecta la vista de todos y especialmente la de los chicos", agregó.

Hasta el momento, "vino mucha gente tanto ayer como hoy, y se espera que ocurra lo mismo en los días subsiguientes. Como todavía faltan varios días, si alguien llega y no consigue turno, puede volver otro día durante la semana o la semana que viene".

Por otro lado, destacó que "también están Renaper y Anses para la documentación y para cualquier trámite que tengan que hacer, salvo el inicio de la jubilación. Hay dos vagones que tienen que ver más con lo cultural: el vagón de la Biblioteca Nacional y el vagón de la Biblioteca del Congreso de la Nación".

En este marco, aseguró que es "una propuesta variada y se invita a la gente a que pueda venir. No hay que preocuparse por los turnos, ya que todavía hay muchos días por delante. La importancia está en que la gente tiene la posibilidad de hacerse controles con distintos profesionales que son del municipio. La Nación provee los insumos, pero los profesionales que atienden son locales".

Además, "nos parece una actividad céntrica y accesible, donde todos pueden acercarse y realizarse estudios en caso de necesitarlo. Fundamentalmente también para los chicos, ya que es una época del año en la que se piden los aptos médicos para los colegios, y esta es una buena oportunidad", continuó.

Por último, recordó a la población que "se está realizando la inscripción para Centros de Familia con vouchers para chicos de entre 6 y 17 años, para que puedan hacer actividades deportivas, culturales y de apoyo escolar, como clases de guitarra o danza. Pueden inscribirse presentando el DNI físico y teniendo la AUH o la tarjeta Alimentaren el Centro Cultural Soriano y en la Delegación Puerto", concluyó.