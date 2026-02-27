Identificaron al hombre que apareció muerto en una playa de La Caleta

El cuerpo que fue hallado este viernes en una playa en la zona de La Caleta pertenece a un hombre de 32 años que vivía en Playa Dorada y que era buscado desde el martes pasado por familiares y allegados.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hombre fue identificado como Emanuel Muñoz y que el informe preliminar de autopsia descartó la participación de terceras personas.

Trabajo de Defensa Civil y personal policial.

“Si bien no había una denuncia formal por averiguación de paradero, en algunos grupos vecinales se difundió su fotografía y el pedido de búsqueda porque no lo veían desde la noche del martes”, informaron.

Las actuaciones que hizo personal policial y de Defensa Civil por el hallazgo quedaron a cargo de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita.