Identificaron al hombre que apareció muerto en una playa de La Caleta
Tenía 32 años. Vivía en la zona de Playa Dorada y lo buscaban desde el martes pasado. La autopsia descartó la participación de terceras personas.
Por Redacción 0223
PARA 0223
El cuerpo que fue hallado este viernes en una playa en la zona de La Caleta pertenece a un hombre de 32 años que vivía en Playa Dorada y que era buscado desde el martes pasado por familiares y allegados.
Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hombre fue identificado como Emanuel Muñoz y que el informe preliminar de autopsia descartó la participación de terceras personas.
“Si bien no había una denuncia formal por averiguación de paradero, en algunos grupos vecinales se difundió su fotografía y el pedido de búsqueda porque no lo veían desde la noche del martes”, informaron.
Las actuaciones que hizo personal policial y de Defensa Civil por el hallazgo quedaron a cargo de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita.
Temas
Lo más
leído