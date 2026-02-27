Misterio: hallan el cuerpo de un hombre en la playa

El cuerpo de un hombre desnudo en la playa fue hallado esta mañana tras el aviso que dio una persona que caminaba en la zona de La Caleta, a unos mil quinientos metros de un barrio privado: autoridades de la fiscalía descentralizada de Mar Chiquita trabajan en el lugar.

Fuentes oficiales consultadas por 0223 confirmaron que se trata del cuerpo de un hombre que estaba desnudo y que por el estado que presenta habría sido devuelto por el mar. En el marco de las primeras tareas que se realizan en el lugar aún no puede establecerse una edad aproximada.

La Caleta.

“El hecho quedó al descubierto durante la mañana cuando una persona que caminaba por la costa lo descubrió y dio inmediato aviso a la policía”, señalaron las fuente consultadas.

Personal de Defensa Civil de Mar Chiquita y efectivos policiales trabajan en el lugar bajo las directivas de Diego Benedetti, de la ayudantía fiscal de ese partido.