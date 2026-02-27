Picnic en la playa: las ratas coparon la escollera de un reconocido parador y comieron chipá

La expansión de los roedores ya no solo se circunscribe a los parques y balnearios de Playa Grande. Este verano, buscaron refugios en otros sectores de la costa y un nuevo video que llegó a la redacción de 0223 confirma por dónde andan últimamente.

Hace aproximadamente tres semanas, un par de ratas merodeaban la zona cercana al mar. A metros de donde ayer apareció un nuevo roedor, a las seis de la tarde y todavía con el sol iluminando, mientras disfrutaba de "una merienda" entre las piedras.

"Realmente eran gigantes", le dijo Yamile a 0223. La joven grabó el video y en el mismo se ve una curiosa situación: la rata le devuelve la mirada, sin dejar de comer el chipa que encontró entre las piedras.

"Había más y andaban por todos lados. Era impresionante", amplió la testigo del caso, quien confió que eran al menos seis. El hecho se registró en Cabo Corrientes, la playa de al lado de Varese, donde aparecieron ratas en las últimas semanas. Alrededor de ambas playas confluyen restaurantes, chiringos, bares y kioscos.

El sector costero con gran afluencia de turistas, la época del año con mucha gente en las playas y los restos de comida que quedan cuando todos se van le propiciaron refugios a los roedores que siguen posando para las cámaras en Mar del Plata.