Servicio caído: los usuarios de Cuenta DNI y BIP Móvil reportaron fallas en las app

En las últimas horas se registraron problemas técnicos en las aplicaciones de Cuenta DNI y BIP Móvil. Según los usuarios de las dos plataformas bancarias, los servicios están caídos y no solo no se puede ingresar en las sesiones, sino que tampoco pueden realizarse operaciones de ningún tipo.

A través de las redes sociales algunos usuarios fueron directamente a la fuente y consultaron a Banco Provincia, pero aún no hay una respuesta oficial desde la banca pública bonaerense.

Muchas personas han involucrado los medios de pago electrónico en el cotidiano y este tipo de fallas en las aplicaciones les sugiere quedarse sin opciones para abonar servicios o compras en cualquier comercio.

Además, tratándose de los primeros días del mes, algunos entraron a la app para saber si habían cobrado y todavía no pudieron visualizarlo. Otros, a pagar los impuestos que vencen próximamente.

Sin embargo y según trascendió, se trató de un problema técnico momentáneo que en la brevedad dejará de tener efecto.