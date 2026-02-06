Servicio caído: los usuarios de Cuenta DNI y BIP Móvil reportaron fallas en las app
Según trascendió, se trata de un problema técnico momentáneo que en la brevedad dejará de tener efecto.
En las últimas horas se registraron problemas técnicos en las aplicaciones de Cuenta DNI y BIP Móvil. Según los usuarios de las dos plataformas bancarias, los servicios están caídos y no solo no se puede ingresar en las sesiones, sino que tampoco pueden realizarse operaciones de ningún tipo.
A través de las redes sociales algunos usuarios fueron directamente a la fuente y consultaron a Banco Provincia, pero aún no hay una respuesta oficial desde la banca pública bonaerense.
Muchas personas han involucrado los medios de pago electrónico en el cotidiano y este tipo de fallas en las aplicaciones les sugiere quedarse sin opciones para abonar servicios o compras en cualquier comercio.
Además, tratándose de los primeros días del mes, algunos entraron a la app para saber si habían cobrado y todavía no pudieron visualizarlo. Otros, a pagar los impuestos que vencen próximamente.
Sin embargo y según trascendió, se trató de un problema técnico momentáneo que en la brevedad dejará de tener efecto.
