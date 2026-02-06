La peor noticia: encontraron muerto a Tom, el perro que se había perdido en Mar del Plata

Fue hallado sin vida Tom, el perro que se había perdido en Mar del Plata y por el cual su familia ofrecía una recompensa en dólares para dar con su paradero.

El caso había generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos y usuarios compartieron la imagen del animal para intentar ayudar en la búsqueda.

Este viernes, Natalia, su dueña, confirmó el desenlace más doloroso y expresó: “Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a Tom, difundiendo, mensajes, estando atentos a los perros en la calle. Gracias... estoy orgullosa que en mi ciudad haya tanta gente solidaria y con buen corazón. Lamentablemente Tom apareció muerto en mi casa. Hoy es un día muy muy triste”.

La noticia causó conmoción entre quienes habían acompañado la búsqueda y mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.