La peor noticia: encontraron muerto a Tom, el perro que se había perdido en Mar del Plata
La familia ofrecía una recompensa por su paradero. Qué dijeron.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Fue hallado sin vida Tom, el perro que se había perdido en Mar del Plata y por el cual su familia ofrecía una recompensa en dólares para dar con su paradero.
El caso había generado una fuerte repercusión en redes sociales, donde vecinos y usuarios compartieron la imagen del animal para intentar ayudar en la búsqueda.
Este viernes, Natalia, su dueña, confirmó el desenlace más doloroso y expresó: “Quiero agradecer a toda la gente que me ayudó a buscar a Tom, difundiendo, mensajes, estando atentos a los perros en la calle. Gracias... estoy orgullosa que en mi ciudad haya tanta gente solidaria y con buen corazón. Lamentablemente Tom apareció muerto en mi casa. Hoy es un día muy muy triste”.
La noticia causó conmoción entre quienes habían acompañado la búsqueda y mantenían la esperanza de encontrarlo con vida.
Leé también
Temas
Lo más
leído