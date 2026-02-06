Simulaban ser repartidores de una famosa distribuidora para cometer estafas: golpearon a una de las víctimas

Se hacían pasar por empleados de una reconocida tienda de limpieza.

Dos hombres que simulaban ser empleados de una distribuidora de productos de limpieza para estafar a los comerciantes con una supuesta entrega fueron aprehendidos por personal policial tras golpear a una de las víctimas e intentar escapar en auto.

Personal de la comisaría primera llegó al gimnasio ubicado en Moreno casi San Luis donde dos personas habían golpeado al propietario de 60 años provocándole un corte profundo en el labio con lesión del músculo facial.

Los sujetos escaparon a bordo de una VW Saveiro que fue interceptada en la intersección de Bolívar y Diagonal Álvarez. En el interior del rodado hallaron 19 bidones con elementos de limpieza, documentación y remitos sin datos comerciales válidos.

De la investigación se estableció que los imputados se presentan como falsos empleados de la empresa “Mundo Limpio”, descargando bidones de productos de limpieza y exigiendo el pago de ochenta mil pesos bajo el pretexto de estar completando un pedido anterior

Asimismo, se estableció que los imputados habrían utilizado el mismo modus operandi para estafar a otros dos comercios de la ciudad.

Desde la fiscalía de Flagrancia dispusieron la formación de una causa por lesiones graves y el traslado de ambos sujetos a la Unidad Penal N°44 de Batán. Por su parte desde la fiscalía de Delitos Económicos ordenaron la notificación de causa por estafa.