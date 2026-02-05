Los dueños del acuario se defienden: “Amenazaron con envenenar a los peces que sirven de terapia para mi hijo”

A través de un video, los dueños del acuario se defienden de las críticas. Captura video.

Una familia que fue acusada de inundar la cochera de un edificio en La Perla, se comunicó con 0223 para dar su versión de los hechos. Afirma que el acuario nunca se inundó y que un vecino amenazó con matar a los peces, que sirven como terapia para un joven que padece autismo.

“Nos están difamando porque no es verdad, no tengo agua en ningún lado. Está gente tiene problemas propios edilicios", manifestó la mujer luego de la polémica generada.

Luego de mostrar un video dando su versión de los hechos, dijo: "Yo tengo un estanque que lo sabe todo el mundo, porque tengo un hijo discapacitado con autismo”.

En su defensa, agregó: “La que filmó ese video no lo hace cuando el señor me amenaza con envenenar a los peces. Claramente todo está en fiscalía y todos tendrán que dar sus explicaciones”, añadió.

“Nunca se cambia el agua del estanque por su PH, el agua se recicla. Cuando pasó lo de la filmación, yo lo invité al señor a pasar y solo amenazaba, mientras mi hijo con autismo estaba tirado en el piso convulsionando. Por eso mi hijo dijo eso y pide disculpas por su reacción. Yo tengo cáncer estoy en tratamiento y esto me puso re mal".

Además, aseguró que cuenta con el respaldo de todos sus vecinos: "Todo el barrio me dijo que me salía de testigo”, concluyó.