Menor de 15 años abandonó una moto robada y quiso escapar a pie
Lo atraparon en el barrio Virgen de Luján. Se le formó una causa penal y fue entregado a un adulto responsable.
Por Redacción 0223
Un adolescente de 15 años que circulaba a borde de una moto robada fue aprehendido por personal policial luego de una persecución que culminó en un descampado en el barrio Virgen de Luján.
Efectivos del Grupo de Prevención Motorizada (GPM) regresaban a su base operativa y vieron en la avenida Fermín Errea una motocicleta de gran porte cuyo conductor circulaba sin casco y realizando maniobras peligrosas.
Al advertir la presencia policial intentó darse a la fuga y abandonó el rodado en Rejón y Pasaje Castellano para continuar la huida a pie por un descampado. Tras un breve seguimiento, el personal logró interceptarlo a unos 200 metros del lugar.
El conductor de 15 años manejaba una moto Royal Enfield Himalayan 411 que presentaba el sistema de encendido violentado y carecía de dominio colocado. El rodado presentaba un pedido de secuestro vigente solicitado por la comisaría sexta pocas horas antes.
El fiscal Carlos Russo del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4 dispuso notificar al menor de la formación de causa por el delito de encubrimiento, el secuestro del rodado y su puesta a disposición de la dependencia solicitante. Asimismo, se ordenó su posterior entrega a su progenitora, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
