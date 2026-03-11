Fue a cargar nafta en una moto robada, discutió con el playero y lo detuvieron

Un hombre de 30 años que circulaba a bordo de una moto robada poco antes fue aprehendido el miércoles a la tarde por personal policial tras discutir con el empleado de una estación de servicio en el barrio Cerrito Sur. Las autoridades judiciales en turno ordenaron su alojamiento en el complejo penitenciario de Batán.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a una estación de servicio ubicada en Fleming y Fortunato de la Plaza donde el imputado se encontraba a bordo de una motocicleta discutiendo con un empleado del lugar. Si bien al verificar sus datos y los del rodado mediante el sistema informático policial no se registraron impedimentos, minutos después se constató que la motocicleta Zanella ZB110D había sido sustraída poco antes.

“El propietario es un hombre de 36 años que al momento del control estaba radicando la denuncia correspondiente en sede policial”, informaron.

La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de la formación de la causa por encubrimiento y el traslado del imputado a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.