Tiene 21 años, se metió en una casa para robarse una moto y lo retuvieron los vecinos

La madrugada en uno de los barrios tradicionales de Mar del Plata se vio alterada por un robo que comprometió a los vecinos. Dos jóvenes, con un destornillador en la mano, reventaron un candado y llegaron al ingreso de una casa luego de trepar la reja.

Un hombre de 54 años, propietario de la casa, alertó el intento de robo y dio aviso a los vecinos. Cuando uno de los ladrones estaba por llevarse la moto que yacía en el interior de la vivienda, su cómplice empezó a correr porque vio al resto de los residentes del barrio: salieron a evitar el hurto y atrapar a los malvivientes.

De hecho, lo consiguieron. Las personas que retuvieron al ladrón de 21 años fueron los vecinos del barrio Don Bosco. La casa del ilícito está en La Pampa entre Gascón y Alberti. Al delincuente lo tuvieron en Gascón al 4300 hasta que llegue la policía.

El fiscal interviniente, el doctor Facundo De la Canale a cargo de la UFI de Flagrancia, avaló el procedimiento policial y dispuso la formación de causa por el delito de “Robo agravado por escalamiento en grado de tentativa”, ordenando además la remisión del causante a sede judicial.