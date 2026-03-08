Dramático robo de moto: "Pasé 6 meses sin gastar un peso para poder comprarla y se la llevaron en 5 minutos"

Dramático robo de una moto en el barrio López de Gomara de Mar del Plata.

Anoche, en el barrio López de Gomara de la ciudad de Mar del Plata, tuvo lugar el robo de una moto en el interior de una casa. "Pasó en 5 minutos. Le rompieron la cadena y se la llevaron", contó Juana, la damnificada.

"Dejaron la cadena y un cuchillo", expresó la mujer e indicó que la moto fue sustraída de la esquina de Río Negro y Estado de Israel. Lamentablemente, el robo no es un hecho aislado, ya que se han reportado distintos episodios de las mismas características en las últimas semanas.

Lo cierto es que Juana había comprado el rodado con muchísimo esfuerzo. "Pasé 6 meses sin gastar ni un peso, iba caminando a mi trabajo, que son 50 cuadras, para juntar la plata para comprarme esa moto", contó.

Pese a ello, "me la llevaron en 5 minutos. Ni usarla me dejaron", expresó la víctima, quien ya radicó la denuncia por el robo de la moto en la Comisaría 6 de la ciudad. "Tardaron más de 3 horas en tomarme la denuncia, es una vergüenza".

A través de las redes sociales, la mujer hizo circular imágenes de la moto y apeló a la solidaridad de los vecinos por si alguien la ve en la calle o puede aportar datos útiles para encontrarla.