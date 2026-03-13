Seguridad rural: Kicillof visitó Tandil y firmó convenios con Lunghi

Kicillof al recorrer el centro de monitoreo de cámaras del partido de Tandil.

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, visitó este viernes la ciudad de Tandil, donde participó de una recorrida por el edificio de protección ciudadana y encabezó una agenda centrada en el fortalecimiento de las políticas de seguridad, con especial foco en el ámbito rural.

La actividad se desarrolló en la sede del centro de monitoreo tandilense ubicada en Belgrano 920 y contó con la presencia del intendente Miguel Ángel Lunghi, además de autoridades provinciales y municipales. También formó parte de la comitiva el titular del Ministerio de Seguridad bonaerense, Javier Alonso.

Autoridades en la presentación del programa de seguridad rural de Tandil.

Sobre el programa de seguridad rural en Tandil

Durante la visita, las autoridades presentaron el programa denominado Centinela Rural, una iniciativa impulsada por el municipio que incorpora herramientas tecnológicas para mejorar la prevención del delito y la respuesta ante emergencias en zonas rurales del partido.

El sistema se basa en un mapa interactivo que permite geolocalizar los accesos a los establecimientos rurales. Según se explicó durante la exposición, ya se registraron más de 2.600 tranqueras dentro del distrito, lo que facilita identificar con precisión los puntos de ingreso y agilizar la llegada de los equipos de emergencia.

A través de la aplicación Centinela -lanzada en 2022-, ahora los vecinos rurales pueden reportar situaciones de emergencia. Desde COM, el sistema multiagencia permite ubicar el punto exacto, calcular el acceso más rápido y coordinar la intervención de policía, bomberos, ambulancias u otros servicios.

Autoridades en la presentación del programa de seguridad rural de Tandil.

Nuevos patrulleros para Tandil

En paralelo, durante la jornada también se concretó la firma de convenios entre el gobierno provincial y el municipio para la entrega de nuevos patrulleros y el fortalecimiento de los recursos destinados a seguridad en el distrito.

La recorrida incluyó además la sala de monitoreo de la multiagencia, desde donde se integran en tiempo real datos provenientes de distintos organismos vinculados a la seguridad. Allí se exhibió el funcionamiento del sistema de videovigilancia local y el equipamiento tecnológico incorporado recientemente para reforzar las tareas de prevención.

Las autoridades también adelantaron que el programa Centinela Rural sumará nuevos móviles destinados a patrullajes preventivos en zonas rurales, como complemento del trabajo que realiza el comando de prevención rural de la policía bonaerense en el partido.

En ese marco, el municipio prevé avanzar en las próximas semanas con reuniones con productores y comunidades rurales, además de la entrega de identificadores para cada tranquera registrada en el sistema, con el objetivo de facilitar la localización y mejorar los tiempos de respuesta ante cualquier emergencia.