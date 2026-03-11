Paso clave para los F-16 en Argentina: inauguran en Tandil el centro de capacitación técnica

Con la inauguración del centro de instrucción y capacitación en mantenimiento de aeronaves en la base aérea de Tandil, la Fuerza Aérea Argentina dio un nuevo paso en el proceso de incorporación de los aviones de combate F-16 que el gobierno de Milei decidió comprarle a Dinamarca. El espacio está destinado a la formación del personal técnico que tendrá la responsabilidad de sostener operativamente la futura flota.

La novedad se conoce luego de que en diciembre pasado llegaran al país los primeros seis aviones que recalaron en la base aérea situada en la provincia de Córdoba. A Tandil había arribado mucho tiempo antes, en 2024, el primero de los cazas, trasladado en partes para su armado y estudio, un artefacto a utilizarse exclusivamente con fines de instrucción y preparación del personal.

El primero de los F-16 llegado a la Argentina en 2024 para su esamble y estudio.

El nuevo centro funcionará en un edificio ubicado dentro del área de la base militar tandilense asignada al programa que incorpora a la fuerza y las autoridades prevén que en el corto plazo arriben los instructores provenientes de Estados Unidos, quienes dictarán capacitaciones junto a técnicos argentinos que ya completaron su formación en ese país.

El objetivo es consolidar un núcleo de especialistas capaces de encargarse del mantenimiento de los aviones y, al mismo tiempo, formar a las próximas promociones.

Inauguración del centro de instrucción para los F-16

La ceremonia inaugural del nuevo centro de formación fue encabezada por el jefe del Estado Mayor General de la Fuerza Aérea, brigadier mayor Gustavo Javier Valverde, junto al jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, vicealmirante Marcelo Alejandro Dalle Nogare. También participaron el jefe del Ejército Argentino, general de división Oscar Santiago Zarich, y el jefe del Estado Mayor General de la Armada, vicealmirante Juan Carlos Romay.

El acto comenzó con el tradicional corte de cinta y el descubrimiento de una placa conmemorativa. Luego, las autoridades realizaron una recorrida por las instalaciones, donde se presentaron los espacios de capacitación, simuladores, herramientas tecnológicas y sistemas logísticos destinados a la preparación del personal técnico.

La actividad concluyó con la entrega de certificados e insignias a los técnicos formados con el primero de los aviones y con un reconocimiento a trabajadores y efectivos del área de infraestructura de la Fuerza Aérea que participaron en la construcción y puesta en marcha del nuevo centro.

El acto de inauguración y entrega de certificados en la base militar de Tandil. (Foto pucara.org)

La palabra del jefe de la Fuerza Aérea

En su discurso, Valverde recordó que el programa comenzó a tomar forma hace poco más de un año y destacó el objetivo del nuevo centro: “Tiene como misión capacitar, perfeccionar y certificar al personal asignado al mantenimiento y sostenimiento técnico del sistema de armas F16 de la Fuerza Aérea. Su visión es consolidarse como un centro de excelencia, catalizador de la transformación tecnológica y cultural, y un área de mantenimiento de la red de cuarta generación, formando una nueva generación de líderes técnicos capaces de sostener las más altas tasas de seguridad operacional y eficiencia logística”.

En ese contexto, afirmó que las Fuerzas Armadas observan con orgullo el trabajo realizado y sostuvo que “con este sistema de armas los cielos de la patria van a tener una seguridad suprema”.

El jefe de la Fuerza Aérea también remarcó que el avance del programa implicó asumir un desafío permanente. Según expresó, “esto era solo un campo, y un año después nos encontramos para inaugurar este centro de capacitación de excelencia”.

Dirigiéndose a los egresados, subrayó la importancia del rol que cumplirán en el futuro del sistema: “Tienen la responsabilidad de mantener vivo el sistema. Ustedes son los que están dando el primer paso y ese paso es fundamental. Porque sin el personal idóneo la plataforma no puede operar”.