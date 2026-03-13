Imprudencia total: un motociclista se filmó haciendo willy a toda velocidad en plena avenida
El propio motociclista subió el video a las redes sociales generando repudio por el riesgo que implica su accionar para peatones y conductores.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un video publicado recientemente en las redes sociales generó polémica en Mar del Plata. Se trata de un motociclista que se filmó circulando a alta velocidad por distintos barrios de la ciudad y realizando distintas maniobras en avenidas transitadas. Pese a lo profesional que se muestra, su accionar no solo pone en riesgo su vida, sino también la de terceros.
En el video que se viralizó a través de Instagram se lo ve haciendo willy por la avenida Independencia y levantando hasta 80km/hr la velocidad, cuando el máximo permitido ronda los 60 km/h.
En otros momentos del recorrido se lo ve zigzaguear, esquivar autos e incluso a dos ciclistas, que circulaban a una velocidad prudente por las calles de Mar del Plata.
Fueron muchos los comentarios de repudio que despertó la publicación. Algunos vecinos remarcaron la necesidad de que existan más controles para evitar que estas situaciones se repitan en otras avenidas de mucha circulación.
Cabe destacar que este tipo de maniobras no solo representan una infracción a las normas de tránsito, sino que también pueden derivar en accidentes graves. Conducir de manera responsable es una obligación.
