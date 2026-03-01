"Un peligro": conductor de un utilitario manejó por la bicisenda de la costa y casi choca a los ciclistas

El hombre intentó evitar el tránsito de la avenida y se subió a la bicisenda, habilitada únicamente para la circulación de bicicletas.

Un grupo de ciclistas que circulaba por la bicisenda de la costa en la zona norte de Mar del Plata casi es embestido por un automovilista, que se negó a transitar por la calle y exigía que se corrieran para continuar por ese camino.

La situación fue advertida en el mediodía de este sábado, entre las 12:30 y las 13, cuando una mujer junto a otras personas pedaleaban desde Santa Clara por el debido espacio para la circulación de bicicletas y fueron sorprendidos por un vehículo que se dirigía contra ellos.

La insólita situación ocurió este sábado en Félix U. Camet y Beltrán.

Según denunciaron a 0223, a la altura de la avenida Félix U. Camet y Beltrán, se toparon con el conductor de una Fiat Fiorino, a quien consiguieron esquivar y al reprocharle por la maniobra imprudente, les pidió que lo dejaran pasar. "Casi nos choca", expresó la ciclista.

Además, de acuerdo al relato, el sujeto se desplazó por la bicisenda durante "tres o cuatro cuadras", luego "no se quiso correr" y frente al reclamo y la dicusión terminó cediendo, "se bajó" y escapó rápidamente del lugar.

"Un peligro", resumió la denunciante, que también detalló que manejaba sobre la completa extensión de la zona prohibida y que en ese momento había una significativa cantidad de autos estacionados, aunque el tránsito era normal.

Este tipo de situaciones se pueden denunciar comunicándose con la línea de Asistencia al Vecino (147) o en la web oficial del municipio.