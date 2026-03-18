Manejaban armados en plena avenida y fueron aprehendidos: dos son menores

Los aprehendidos intentaron darse a la fuga y fueron perseguidos por la policía.

Una persecución policial en la madrugada de este miércoles en la avenida Libertad culminó con la detención de cuatro personas y el secuestro de dos armas de fuego. Dos de los involucrados son menores de 16 años, mientras que los restantes son un hombre y una mujer de 27 años.

El episodio se registró en Libertad y Angelelli, en el barrio Florentino Ameghino, donde las autoridades observaron a un Volkswagen Gol que realizaba maniobras imprudentes e intentaron identificar a sus ocupantes.

Sin embargo, el conductor aceleró y dió comienzo a una persecución que se extendió por algunas cuadras, hasta que fueron interceptados y verificaron que en el interior escondían un revólver calibre .38 y una pistola Bersa Thunder calibre .22 con seis municiones, la cual registraba pedido de secuestro activo por robo desde el 16 enero de 2025 a pedido de la Comisaría Decimotercera.

El auto en que se trasladaban fue secuestrado por carecer de documentación.

En el hecho intervino la UFIJE de Flagrancia, a cargo de la fiscal Mariana Baqueiro, quien dispuso la aprehensión del hombre mayor por el delito de tenencia ilegal de arma de guerra y no adoptó temperamento legal con respecto a la mujer.

Por su lado, la Fiscalía de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 3, a cargo del fiscal Walter Martínez Soto, ordenó la formación de causa por portación ilegal de arma de uso civil para uno de los menores y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión (CEA), mientras que el segundo fue entregado a un adulto responsable

Asimismo, se constató que el vehículo no contaba con la documentación obligatoria para circular, por lo que fue secuestrado por infracción a la Ley Nacional de Tránsito.