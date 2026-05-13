Atropellaron a una nena de 12 años cuando salía de la escuela: "Estamos haciendo cadena de oración"

Guadalupe, una nena de 12 años, en estos momentos lucha por su vida tras ser atropellada por un auto cuando salía de la Escuela N°182 Doctor Jorge Ávalos, del barrio Guiñazú en la ciudad de Córdoba. Permanece internada en coma farmacológico después de una operación de urgencia.

Ivana Díaz, la mamá de la menor de edad, habló con Radio Mitre Córdoba y contó cómo se enteró de la trágica noticia que tenía como protagonista a su hija. Según su relato, vio llamadas perdidas de la preceptora de la escuela y a los minutos la llamó el padre de la menor: “Hay que esperar las 72 horas. La operaron de la cabeza porque tenía un coágulo en el cerebro, para sacar esa presión".

Guadalupe estaba con sus compañeros al momento del accidente. “Ella tocó el botón del semáforo y cruzó en rojo, eso me dijeron. Los compañeritos demoraron en cruzar”, contó Ivana y agregó que cuando llegó a la escuela encontró a su hija tirada en el suelo: "Estamos esperando que pasen las 72 horas y no empeore”.

“Son horas muy difíciles, hay que esperar y dejarla en manos de Dios. Me dijeron que esto es para largo y que no quede ninguna secuela. Ahora es importante que salga con vida, que su vida todavía corre riesgo”, remarcó la madre y agregó: “Lo que más me importa es que salga con vida. Al colegio no va a ir más”.

También dijo que Guadalupe es "una chica alegre", a la que "le gusta cantar y bailar”. El papá de la niña también habló del difícil momento que atraviesan: “Estamos con la cadena de oración. Cuando me llamaron me tomó por sorpresa, me dio un ataque de nervios”.

El accidente

En las últimas horas, Noticiero Doce dio a conocer el video en el que quedó registrado el accidente frente a la escuela. Con mayor precisión, puede observarse como el Fiat Cronos gris embistió a Guadalupe. El conductor, de 51 años, quedó imputado por lesiones culposas agravadas por uso de automotor, aunque permanece en libertad.





Según el registro de las cámaras, la niña presiona el botón para peatones del semáforo y cruza corriendo la primera vía de la avenida Juan B. Justo. En el segundo carril, es alcanzada por el Cronos, que circulaba a altísima velocidad en una zona donde la máxima permitida es de 30 km/h.

El caso quedó a cargo de la fiscalía Distrito 3 Turno 5 encabezada por Patricia García Ramírez.