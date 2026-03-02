"La gran oleada de ataques no ha sucedido": fuerte advertencia de Donald Trump a Irán

El presidente de los Estados Unidos advirtió que la ola de ataques contra Irán aún no comenzó como tal.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este lunes que la ofensiva contra Irán todavía se encuentra lejos de alcanzar su punto culmine —a pesar de haber asesinado a Alí Jameneí, quien fue el líder supremo de la República Islámica durante más de 36 años—.

Un pájaro vuela al rededor de una cortina de humo producto de un ataque en Teherán este lunes 2 de marzo. Imagen: Vahid Salemi/AP

Asimismo, adelantó que la operación en Medio Oriente podría entrar en una nueva etapa, aún más intensa, en los próximos días y prolongarse todavía más que durante cuatro o cinco semanas. En este sentido, no descartó una escalada militar de mayor complejidad.

“Ni siquiera hemos empezado a golpearles fuerte. La gran oleada aún no ha sucedido. Lo grande viene pronto”

Durante la entrevista telefónica con la CNN manifestó que Estados Unidos está "arrasando" en su arremetida contra Irán y que su ejército cuenta con mucha más "capacidad" para ir más allá de lo visto hasta ahora.

Además, el republicano cuestionó la cadena de mando en Irán tras la muerte de Khamenei, abatido el fin de semana en un ataque selectivo, y la definió como incierta.

“Ellos mismos no saben quién los lidera ahora. Eliminamos a 49 de sus líderes. No sabemos quién está al mando”, afirmó Trump.